日本テニス協会は５日の常務理事会で、中東情勢の悪化により日本人選手１０人ほか関係者全員が出国したことが報告された。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のフジャイラで８日まで行われる予定だったＡＴＰチャレンジャー大会が、イランによる石油施設への攻撃などで中止に。 同大会に出湯していた野口莉央（明治安田）、内山靖崇（積水化学工業）、徳田廉大（イカイ）、松岡隼（三菱電機エンジニアリング）、清水悠太（三菱電機）