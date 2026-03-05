俳優・金子昇が4日、自身のインスタグラムを更新。予定していた海外旅行が中止となり、箱根に家族旅行に出かけたことを明かした。 【写真】家族旅行でしか見られない父と娘に戻った自然体の姿 2001年「百獣戦隊ガオレンジャー」(テレビ朝日系)で主演を務め、以降も映画「釣りバカ日誌16 浜崎は今日もダメだった♪♪」(05年公開)など数々の作品に出演している金子。「バリ旅行が中止になったので、箱根に家族旅行!!」