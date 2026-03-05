W杯大陸間POを控えるイラク代表が出場危機に北中米ワールドカップ（W杯）大陸間POを控えるイラク代表の出場が危ぶまれていると英紙「ガーディアン」が報じた。米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事攻撃により、イランが周辺湾岸諸国へ報復攻撃を開始しため、中東情勢は混乱に陥っている。同紙によると、イラクサッカー協会が運輸省から受け取った所管にイラクの空域が4週間閉鎖されている状況であり、空路での選手の