各年代の日本代表で活躍した186センチの大型ストライカーヴィッセル神戸は3月5日、デンマーク1部のブレンビーIFよりFW内野航太郎が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は明治安田J1リーグ終了までとなっており、背番号は40に決定した。21歳の内野は神奈川県出身で、横浜F・マリノスの下部組織を経て筑波大学に進学。2023年の天皇杯では筑波大のエースとして2ゴールを挙げるなど存在感を示した。その後、2025年7月