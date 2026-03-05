2025年9月、静岡･牧之原市から吉田町にかけて国内最大級の竜巻が発生してから、きょう･3月5日で半年となります。これまで経験したことがない甚大な被害となりましたが、この半年で被災地にはどのような変化があったのでしょうか。現地の今を取材しました。（視聴者提供･被災当時）「竜巻。竜巻だぞ」（視聴者提供･被災当時）「風で吹き飛ぶ」牧之原市から吉田町にかけて、国内最大級の竜巻が襲った大災害からきょう3月5日で半年。