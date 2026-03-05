静岡･三島市が官民連携で進めているロケ誘致事業で、ドラマのロケが決定しました。撮影には市民らも協力し、人気俳優の山下智久さんも参加しました。3月5日、静岡･三島市では商店街に交通規制がかけられ、大規模な撮影が行われました。撮影は4日と5日の2日間で、地元住民を含む約300人のエキストラが駅伝ランナーを応援するシーンに挑みました。（撮影スタッフ）「本番行きます、回してください」（エキストラ）「がん