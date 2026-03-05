5日、中国の国会にあたる全人代が開幕し、ことしの経済成長率の目標が去年から引き下げられました。ことしの経済成長率について、5％前後という高い目標を維持するか、それとも経済の減速を受け入れて引き下げるのかが注目されましたが、結局、引き下げに踏み切りました。李強首相「国内の経済発展においても、従来続く問題や新たな課題など、直面している問題は依然として少なくない」李強首相は、ことしの経済成長率目標を「4.5