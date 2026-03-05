俳優の橋本愛（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジしたショートカット姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「ワイルドな雰囲気かっこいい」“イメチェン”ショートカットを披露した橋本愛橋本は「髪切った どう？」と書き出し、自撮りショットをアップ。これまでの印象から一変、耳のあたりで大胆にカットされた魅力あふれるショートスタイルを披露しており、顔にかかる長めの前髪の間からクールな視