世界ジュニアフィギュアスケート選手権が現地4日にエストニアのタリンにて開幕しました。男子ショートプログラムでは日本勢が上位に名を連ねました。連覇を目指す中田璃士選手が情熱的なフラメンコの中でトリプルアクセル、コンビネーションジャンプを成功させると、さらにレベル4のスピンを決め、「89.51」でジュニア男子ショートプログラム最高得点を樹立し1位発進。3位には自己ベストとなる「81.53」を記録した蛯原大弥選手。さ