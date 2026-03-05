財務省は5日、国民や企業が所得の中から税金や社会保険料をどれだけ払っているかを示す2025年度の国民負担率が前年度比0.6ポイント低下し、46.1％になる見込みだと発表した。賃上げで負担率は下がったが、高水準が続く。