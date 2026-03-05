海自那覇航空基地に到着したP1哨戒機を背に記者会見する第5航空群の平木拓宏群司令＝5日午前、那覇市海上自衛隊は5日、那覇航空基地（那覇市）にP1哨戒機1機を初めて配備した。同基地はP3C哨戒機で潜水艦や不審船の警戒監視を続けてきたが、国産の後継機P1に順次置き換え、2027年度までにP1を約10機に増強して防衛力を高める計画。那覇基地では5日、鹿児島県の鹿屋航空基地から到着したP1を出迎える式典が行われた。那覇の第