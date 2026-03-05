慰霊碑前で安全を誓う長野県消防防災航空隊の隊員＝5日午後、長野県松本市長野県松本市で2017年、県消防防災ヘリコプター「アルプス」が墜落し消防隊員ら9人が死亡した事故から5日で9年となり、松本空港近くの慰霊碑前で追悼式が開かれた。阿部守一知事は「重い教訓を風化させず、より確かな安全文化を築いていく」と誓った。追悼式には遺族や消防防災航空隊員ら計約60人が参列し、慰霊碑に花を手向けた。亡くなった消防隊員の