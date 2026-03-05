脱線した富士急行の普通電車＝5日午後5時52分、山梨県都留市5日午後2時半ごろ、山梨県都留市の富士急行線田野倉駅付近で、河口湖発大月行き普通電車（3両編成）が脱線した。富士山麓電気鉄道によると、乗客42人と乗員にけがはない。同社によると、電車は駅のホーム手前で脱線した。原因を調査中。一時、全線で運転を見合わせた。