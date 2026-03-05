映画の冒頭、イ・ビョンホン演じる主人公ユ・マンスの人生は順調そのものだ。製紙会社では工場で重要なポストにつき、マイホームとして購入したかつての生家には自慢の温室、美しい妻に2人の子どもと家庭にも恵まれていた。それが会社の吸収合併により唐突に解雇されて、彼は人生の何もかもを失いそうになる。家では現実的な妻のミリが生活のダウンサイジングに余念がない。【画像】映画『しあわせな選択』の特別カットを一気に