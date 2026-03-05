4日に配信リリースされた嵐の5年ぶりの新曲「Five」が5日、「オリコンデイリーランキング」で、ストリーミングとデジタルシングルで同時1位を獲得した。デイリー再生数とデイリーダウンロード数で、ともにグループ最高を記録。配信開始日初日の再生数は、オリコン史上最高となる320万8857回を記録した。この日発表された4日付の同ランキングでは、デイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでも、7万4255ダウンロードで1位。嵐の