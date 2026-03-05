やっぱりプロが乗るとトゥクトゥクも違う？ロードレース世界選手権（MotoGP）の公式サイトは2026年3月1日、タイ名物の三輪自動車「トゥクトゥク」を使用したレースの様子を公開しました。【動画】ショートカットしてる（笑）これが、プロライダーの「トゥクトゥク」レースです「トゥクトゥク・チャレンジ2026」と題し、ブリーラム県のチャーン・インターナショナル・サーキットで開催されたこのイベントは、2026年シーズンのMo