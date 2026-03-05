犬が高齢になったときのごはんの選び方5つ シニア期の食事は、「年齢」だけで決めるものではありません。体重の増減、活動量、持病の有無など、その子の今の状態を基準に見直すことが重要です。 まずは基本となる5つのポイントを押さえておきましょう。 1.「シニア用」でも中身を確認する シニア向けと表示されていても、成分バランスは商品ごとに大きく異なります。 年齢表示だけで選ぶのではなく、タンパク質量や脂質、カ