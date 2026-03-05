瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 6日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、昼過ぎから雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で3度、津山で1度、高松で4度でしょう。5日朝よりも気温の高いところが多くなります。日中の最高気温は岡山で11度、津山で10度、高松で13度の見通しです。5日よりも気温が低くなります。日差しが少なく、体感温度はより低く感じられそうです。