スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第33回目の今回は、草餅を買いに東京・曳舟の老舗へ。あんこのあり・なしがある逸品です。150年近い歴史を誇る老舗店「両の手に桃と桜や草の餅」松尾芭蕉の詠んだ春の句です。春を全身で楽しんでる風景が目に浮かびますね。とい