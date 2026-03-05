米Google（グーグル）は4日、Google検索の「AI Mode」にCanvasを追加したことを発表した。まずは、アメリカ在住で言語を英語に設定しているユーザーに向けて、提供される。 Canvasは、Geminiと対話しながら文章の作成・編集やコーディング作業を可能にするツール。AI Modeに追加されることで、検索画面から離れることなく、文書作成やインタラクティブなツールの構築を始められるよ