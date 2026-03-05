オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月５日にA組の韓国とフィリピンがグループステージ第２節で対戦。すでに１勝している韓国が３−０で完勝し、勝点を６に伸ばして決勝トーナメント進出を決めた。この一戦を韓国メディアが続々と報道。『ニューシス』は「８日に予定されているオーストラリアとのグループステージ最終戦の結果にかかわらず、最低でもグループ２位を確保し、準々決勝進出に成功した」と