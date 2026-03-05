今回は、少し背筋が凍るような単語から、心が温まる表現、そしてビジネスシーンで耳にする言葉まで、多彩なジャンルをミックスしました。4つの単語すべてにピタッとはまる2文字は何か、推理してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ゆ□□いしゅ□□ん□□しなき□□ゆきヒント：足がないと言われる、お化けや亡霊のことを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：