J1神戸は5日、FW内野航太郎（21）をデンマーク1部ブレンビーIFから期限付き移籍で獲得したことを発表した。期限付き移籍期間は、明治安田J1百年構想リーグ終了まで。内野はチームを通じて「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました。内野航太郎です。チームの目標であるアジアNo.1に貢献し、ピッチで自分の価値を証明するために来ました。今回の移籍に際してお力添えいただいた皆さま、そして苦しい時期に手を差し伸