天堂家物語 17巻【通常版】【漫画】本編を読む『天堂家物語』（斎藤けん/白泉社）のコミックス最新17巻が、2026年3月5日に刊行された。通常版に加え、ボイスドラマ＆小冊子が付属する「特装版」も同日リリース。豪華な特典はもちろん、波乱の展開が続く本編の物語も見逃せない。張りつめた復讐劇や身分違いの恋を軸に、鮮烈な人間模様を描いてきた同作。重厚なテーマやクラシカルな舞台設定を扱いながらも、どこか軽やかで明るい