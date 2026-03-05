俳優の川崎麻世（63）が5日、ブログを更新。大阪の地元にある自慢の開運・縁結びスポットを紹介した。「今日はなんと2026年最強開運日なんです」とつづった川崎。日本の暦で最上の吉日とされる「天赦日」に「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の3つの吉日が重なる、1年の中でも極めて稀な四重の吉日となっていることに興奮を隠せない様子。ある場所で22歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）との夫婦ショットを披露した。この