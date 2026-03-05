ムード歌謡コーラスグループ「秋庭豊とアローナイツ」のボーカルとして活躍した木下あきら（きのした・あきら）さん（本名木下雅彰＝きのした・まさあき）が3日午前6時43分、消化管出血のために埼玉県内の病院で死去した。77歳。北海道出身。葬儀は6日に近親者のみで行う。音楽関係者によると、昨年8月に脳梗塞で緊急入院。12月に退院をして自宅療養をしていたが、年末に別の病気で体調を崩して再入院した。年が明けると、体調の良