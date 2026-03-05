俳優の藤竜也（84）と女優の古川琴音（29）が5日、東京・渋谷のNHKで特集ドラマ「魯山人のかまど」（BSP4Kで6日スタート、金曜後8・15）の合同取材会に出席した。食と美の巨人、北大路魯山人（藤）のもとを、出版社の若手記者・ヨネ子（古川）が訪ねてくるという物語。魯山人という実在の人物を演じるにあたり、藤は40年ぶりにひげを剃って役作りに臨んだ。藤は、撮影を振り返り「日本家屋は寒いですから、それだけは参りま