ロッキーズ戦の1回、先制ソロを放つ米国のジャッジ＝スコッツデール（共同）WBC米国代表が4日、アリゾナ州でロッキーズとの強化試合に臨み、5本塁打を含む14安打で14―4と大勝した。前日と合わせて計29得点と破壊力は満点。一回に左翼へ特大の先制アーチをかけたジャッジ（ヤンキース）は「アリゾナでは打球を上げさえすれば飛ぶんだ」と、当然といった様子だ。大会の看板選手といえるスラッガーはチームで主将を務め、スター