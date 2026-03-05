女優岡本玲（34）が5日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ハライチ澤部佑の結婚秘話を語った。岡本は「澤部さんがよくご飯を食べていたお店が一緒で、たまたまお見かけしてて今の奥さまが出会った居酒屋だったので、奥さんと仲良くなってったっていうのもお見かけしてます」と澤部夫妻との関係性を明かし「澤部さんからアプローチしたと思ってたら奥さんの方からだった」と語っていた。また、岡本は