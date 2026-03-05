オリンピックで通算10個のメダルを獲得した高木美帆（高ははしごだか）選手（31）が4日、現役引退を表明しました。高木選手は最後の大会を前に「私の一線を退く、一区切りつけるタイミングが色々重なって、私の好きな世界オールラウンド選手権を滑れることになったという感じですね。今回は、できれば今週のことについてお話しできたらなと思います」と今の思いを語りました。高木選手の最後のレースは今週行われる世界選手権で、