お笑いコンビ、ニューカリカで現在は演出家、ラジオパーソナリティーも務めるマンボウやしろが5日、自身のXを更新。芸人復帰宣言を行った上で「キングオブコント2026」に出場すると意気込んだ。「僕は芸人に戻りますキングオブコント2026！元カリカの相方・林は今千葉県南房総市市議会議員です林と【ニューカリカ】として挑む予定です」と発表。「知名度も技術もゼロ周りからの興味と期待値も皆無辞めず続けてきた芸人