篠塚和典×岡田圭右中編（前編：篠塚和典が振り返るドラフト裏話スカウトは指名に反対も、長嶋茂雄が「俺に任せろ」＞＞）篠塚和典氏は2009年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に打撃コーチとして参加。同大会で日本代表の指揮官を務めた原辰徳氏や、チームの中心メンバーだったイチロー氏とのエピソードを篠塚氏に語ってもらった。（聞き手・お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右さん）2009年WBCの日本代表監