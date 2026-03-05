篠塚和典×岡田圭右前編長らく巨人の主力として活躍した篠塚和典氏。スカウトは反対していたという巨人からのドラフト指名や長嶋茂雄氏にまつわるエピソードを振り返ってもらった。（聞き手・お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右さん）1975年のドラフト１位で巨人に入団した篠塚氏（中央）photo by Sankei Visual【巨人スカウトは反対していた篠塚の１位指名】岡田圭右（以下、岡田）さあ、始まりました！「Sportiva ベ