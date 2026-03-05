LGエレクトロニクス・ジャパンは、3月9日まで開催している「Amazon 新生活セール」（先行セール含む）にて、ディスプレイ製品や液晶テレビ、空気清浄機、衣類ケア家電などをセール価格で販売している。注目のセール品は、26.5インチ第4世代有機ELパネル採用ゲーミングモニター「LG UltraGear OLED 27GX700A-B」、31.5インチの移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing 32U889SA-W」、衣類ケア家電「LG Styler SC5MNR4G」