5日、チェコ代表と初戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCの韓国代表は5日、チェコ代表との初戦を迎える。試合前、舞台となる東京ドームで会見に臨んだリュ・ジヒョン監督は「過去最強チームだという風に言うことはできる」と、1次ラウンド突破に自信を見せた。チェコ戦に向けて指揮官は、オリックス、阪神との強化試合のスタメンがベースになると言及。「どのスタメンが一番効果的なのか、相手