元ワン・ダイレクション（1D）のポップスター、ゼイン・マリクが、TWICEのコンサートを訪れた様子を公開し、大きな話題を呼んでいる。3月5日（現地時間）、ゼイン・マリクは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。TWICEのワールドツアー会場を訪れ、ステージを楽しむ様子を投稿した。【写真】TWICE日本人メンバー、“ほぼ丸見え”の下着姿公開された写真には、TWICEを象徴するピンクのスパンコール衣装に身をまとった2人の子