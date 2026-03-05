【モデルプレス＝2026/03/05】ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が3月5日、自身のInstagramにて結婚を発表。ファンからは驚きの声が続々と寄せられている。【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名◆佐々木彩夏、結婚発表佐々木は「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れ