東京ドームに響き渡る掛け声には、ためらいのない自信がにじんでいた。WBCで3大会連続の1次ラウンド敗退が続く韓国にとって、今回は“4大会連続”を回避したい戦いでもある。チームの雰囲気は、これまでになく明るく熱い。【写真】韓国国歌に対するオリックスファンの反応が話題リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表は本日（3月5日）19時、東京ドームでチェコとC組グループリーグ第1戦を戦う。試合を前にした15時50分ごろ、東京ドーム