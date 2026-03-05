ほっかほっか亭の家計応援メニューとして「鶏の黒酢あんかけランチ」が2026年3月1日に登場しました。鶏の竜田揚げとたっぷりの野菜が入って価格は税込590円というお手頃価格を実現しているとのこと。『ほっかほっか亭「黒唐揚弁当」メディア向け試食会』に参加した際に鶏の黒酢あんかけランチも食べられたので、どんな味がするのかまとめてみました。3月1日（日）『鶏の黒酢あんかけランチ』新発売！｜ほっかほっか亭 https:/