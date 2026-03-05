４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日、一般男性との結婚を発表した。佐々木が結婚を発表した３月５日は特定の吉日が重なる最強開運日。この日は、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう記念すべき日で、金運や仕事運が大きく動くチャンスとされている。過去には藤田ニコル＆稲葉友、池田美優＆大倉士門、お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行＆沢井美優らビックカップルも「最強開