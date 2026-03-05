◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）１週前追い切り＝３月５日、美浦トレセン重賞初制覇を目指すドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、杉原誠騎手が騎乗してカーラデマドレ（４歳２勝クラス）とＷコースでの併せ馬。３馬身追走から並びかけると一杯に追われて１馬身ほど先着した。宮田調教師は「杉原騎手に乗ってもらって５ハロン