大井川鉄道では７日から、アニメ「きかんしゃトーマス」の人気キャラ「パーシー号」を運行する。アジア初のデビューに先駆けて５日、報道関係者などにお披露目イベントを開催。地元の保育園児約１００人も招待され、新金谷〜川根温泉笹間渡を往復運転した。出発前に鳥塚亮社長がアニメのキャラ「トップハムハット卿」のコスプレで登場すると、園児は「ハット卿だ」と目を輝かせ、汽笛に合わせて「パーシー！パーシー！」と、か