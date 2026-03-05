Ｊリーグは５日、Ｕ―１７Ｊリーグ選抜のドイツ遠征が中止になったことを発表した。７日から１９日までの日程で実施予定だったが、昨今の世界情勢の影響を受け、搭乗予定便の運航見通しが立っていない点などから、選手、スタッフの安全を最優先に検討した結果、遠征を中止することにしたと発表した。ドイツ遠征では、Ｊリーググローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が監督を担当し、１０日間の滞在で