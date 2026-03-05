Ｂ１東地区のレバンガ北海道は５日、ニュージーランド代表ＳＦ／ＰＦジョーダン・ナタイ（３２）との契約を解除したと発表した。ナタイはニュージランド、オーストラリアなどチームを経て、２５年１１月にＢ１長崎のサポートコーチとして来日。今年１月にＢ３香川に移籍して、先月加入したレバンガでは富山戦の２試合に出場した。ナタイはチームを通じ、絵文字入りで、以下のようにコメントした。「レバンガ北海道のクラブ