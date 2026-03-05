3月8日に行われる2026年の名古屋ウィメンズマラソン。その注目選手の1人が、2024年に優勝した安藤友香選手です。名古屋で縁起がいい数字は「1」と「8」。ゲンを担いで大会に臨みます。2024年の大会で、自己ベストで初優勝を飾った安藤友香選手。同じ岐阜県出身の高橋尚子さんに憧れてマラソンを始めました。 初マラソンは2017年の名古屋。そこで、初マラソン日本記録を更新する衝撃的なデビューを飾りました