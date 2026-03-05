尾上左近（20）が「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3〜27日、東京・歌舞伎座）で3代目尾上辰之助を襲名する。5日、襲名披露の特別ビジュアルが解禁された。辰之助襲名披露狂言として上演される、昼の部「寿曽我対面」では、曽祖父の2代目尾上松緑、祖父の初代尾上辰之助、父の尾上松緑もつとめてきた曽我五郎を初役でつとめる。同じく襲名披露狂言の、夜の部「鬼一法眼三略巻」より「菊畑」では、美しくみずみずしい若者の奴虎蔵実は源