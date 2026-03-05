男子テニスで、アラブ首長国連邦（UAE）東部フジャイラでの下部ツアー大会にエントリーしていた日本選手10人と、スタッフ6人全員が同国を出国したことが分かった。5日の日本テニス協会の常務理事会で報告された。2日に開幕予定だった大会は、米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化で中止になった。関係者によると、選手らはドバイで足止めされ、現地の日本大使館と連絡を取りながら帰国を模索していたという。フ