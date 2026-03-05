ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。ももいろクローバーZでの結婚発表は3人目となる。22年11月に高城れにが、当時日本ハムの宇佐見真吾捕手との結婚を発表。23年12月に離婚を発表した。百田夏菜子が24年1月、KinKi Kids堂本剛との結婚を電撃発表した。ももいろクローバー時代の11年4月に卒業し、現在は女優として活動する早見あかりは18年12月に30代前半の会社員男性と結婚