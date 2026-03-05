高市総理はきょう、「影のアメリカ大統領」とも呼ばれる起業家のピーター・ティール氏と面会し、AIなど先端技術分野について意見を交わしました。高市総理は午後、総理官邸で、アメリカのAI企業「パランティア・テクノロジーズ」の会長で、その影響力の大きさから「影のアメリカ大統領」とも呼ばれるピーター・ティール氏とおよそ25分間、面会しました。佐藤啓 官房副長官「日米の先端技術分野の現状および展望等について意見