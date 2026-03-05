中国の国防費の推移【北京共同】中国政府は5日開幕の全国人民代表大会（全人代）に提出した2026年予算案に、前年比7％増の国防費を計上した。伸び率7％台は5年連続で、高水準を維持した。中国軍で制服組トップら幹部の失脚が相次ぐ中、習近平指導部は台湾統一を視野に軍拡路線を継続し、実戦能力向上を図る姿勢を鮮明にした。計上した国防費は約1兆9095億元（約43兆4千億円）で、日本の防衛費の約4.8倍に当たる。防衛力の抜本